V létě zažíváme klid před nadcházející horkou fází volební kampaně. Přesto je už dva měsíce před samotným hlasováním skoro jistě rozhodnuto o nejdůležitější otázce nadcházejících voleb: dokáže vládní formace obhájit sněmovní většinu? Odpověď najdeme v letních průzkumech letošních a posledních voleb.
V roce 2021 bylo v červnu a v červenci sebráno dohromady osm předvolebních průzkumů. Volby samozřejmě nedopadly tak, jak letní průzkumy říkaly: některé strany získaly výrazně méně, jiné výrazně více hlasů. Co se ale těmto průzkumům povedlo naposledy skvěle, bylo změření síly jednotlivých bloků. Voličská podpora se mezi Piráty a Starosty a koalicí Spolu během předvolební kampaně různě přelévala, někdy vedla první zmíněná koalice, někdy zase druhá.
Co se dočtete dál
- Jak se od roku 2021 změnila podpora Spolu, Pirátů a Starostů.
- Jak přesně letní průzkumy měří podporu bloků vs. jednotlivých stran.
- Jaké jsou překryvy voličů mezi Spolu, Piráty a Starosty a co z toho plyne pro kampaň.
