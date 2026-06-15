Denně vycházejí zprávy o výstavbě nových velkokapacitních baterií v Česku. „Co nás ale před výstavbou baterie nenapadlo, bylo posouzení únosnosti příjezdové cesty. Tedy zda jsme vůbec schopni na lokalitu dostat potřebné množství technologií. Bavíme se o stovkách tun, které bylo třeba dovézt na dané místo,“ řekl v debatě HN Ivo Drábek, vedoucí oddělení rozvoje a energetiky společnosti Buildsys. Ta nedávno u Břeclavi postavila pro společnost MND největší bateriové úložiště v Česku v režimu stand‑alone, tedy bez energetického zdroje.
Velmi náročné bylo také stavební řízení při povolování stavby baterie. „Úřady byly přehlcené. Navíc zrovna my jsme měli 35 účastníků stavebního řízení, takže to bylo 35 problémů, které mohou vyvstat. Naštěstí se to nějak podařilo,“ popsal Drábek.
Realizace − tedy od prvního kopnutí do země do zprovoznění baterie − trvala osm měsíců. Nejpalčivějším bodem byl pozemek s vysokou hladinou spodní vody. Bylo tedy třeba nutné navozit velké množství zeminy a tu zhutnit. „Museli jsme třeba čekat, až zemědělci v okolí sklidí pole, abychom mohli natáhnout kabel na vyvedení výkonu,“ dodal Drábek. Kvůli zpevnění podloží se celý projekt prodražil a stavba nabrala zpoždění několik měsíců.
Hlavní je, aby se baterie nepřehřály
Baterie stand‑alone, které nejsou součástí například průmyslového areálu, se začaly v Česku masově stavět od loňského podzimu, kdy to umožnil zákon lex OZE III. „Teď je to boom. Za chvíli tu budou stovky megawatthodin a uvidíme, jak se s tím firmy poperou,“ podotkl Ivo Apfel, bateriový specialista v Tesla Energy Group. Dodal, že u takových baterií je hlavní otázkou chlazení. „Nesmí se stát, aby se baterie vypnula, když pojede v létě plným výkonem dlouhé hodiny,“ připomněl Apfel.
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Volně stojící baterie dnes mohou plnit dva hlavní účely: poskytovat služby výkonové rovnováhy pro stabilizaci elektrické sítě nebo sloužit obchodní flexibilitě, která umožňuje domácnostem a firmám reagovat na cenové výkyvy elektřiny. „Obchodní flexibilita bude velmi brzy tou zajímavější položkou, protože ve službách výkonové rovnováhy trh již bude naplněn, a navíc ceny klesají.“ předpovídá Apfel.
Pro služby obchodní flexibility je výhodné, když mají baterie kapacitu navíc. „To baterii přináší další benefity – méně ji opotřebováváte, méně se zahřívá, v součtu za rok naběhá méně cyklů a bude mít také menší vlastní spotřebu na tepelný management. To jsou všechno plusy, které se snažíme zákazníkům vysvětlovat. Je proto lepší koupit větší baterii než rozšiřovat menší,“ doporučil Apfel.
Návratnost baterie může být i šest let
Mnoho investorů si od služby výkonové rovnováhy slibovalo finanční profit, ovšem ceny za ni klesají. „Už není tak lukrativní, jako byla třeba dva roky zpátky. Proto s klienty již nyní připravujeme baterie tak, aby se jejich kapacita dala v budoucnu velice jednoduše rozšířit na dvojnásobek, a budou tak vhodnější pro služby obchodní flexibility. Výdaj je rozložený v čase a klient nemusí celou kapacitu kupovat teď,“ řekl v debatě Antonín Škapa, zakladatel a technický ředitel Energy Power Solutions.
Diskutující řešili také téma návratnosti investice do bateriového úložiště, které stojí v průmyslovém areálu. Ivo Apfel zmínil, že se vypočítává velmi dobře, protože se dá vyžádat čtvrthodinová spotřeba areálu, v němž zařízení slouží, i problém, který má baterie řešit, a pak následuje návrh řešení. „Jediná proměnná je cena elektřiny. Nevíme, jaká bude za pět let. Pokud půjde cena nahoru, návratnost se velmi zrychlí. Dnes je návratnost takové baterie zhruba šest let, což je správná investice. Každý rozumný podnikatel s provozním areálem by měl začít fotovoltaikou a pak se dostat až k baterii,“ doporučuje Apfel.
Aby měl projekt baterie rozumnou míru rizika, neměl by stát na jednom příjmu. Je možné postupně kombinovat technickou a obchodní flexibilitu, jak podotkl Antonín Škapa. „Některé příjmy v čase klesají, ale jiné zase rostou. Pokud je baterie dobře navržená, zejména co se týče chlazení, jsme schopni ji dobře cyklovat a jsou v ní kvalitní články, pak není problém měnit to, jak se baterie používá v čase. Že ji dnes používám nějakým způsobem, neznamená, že ji budu používat stejně i za dva roky. To je dnes u investování do baterií třeba zvážit,“ zdůraznil Škapa.
Diskutující upozornili, že na českém trhu působí dodavatelé, kteří se prezentují jako čeští výrobci, ale s domácí výrobou nemají nic společného, pouze přeprodávají produkt, ve kterém není žádná přidaná hodnota. Češi jsou však patrioti. „Bateriový článek z Číny má v Česku 99 procent projektů. Ale bezpečnost zajišťuje rozhraní, tedy jak baterie komunikuje ven. My máme náš vlastní EMS (energy management system – pozn. red.) vyvinutý přesně pro zákazníka,“ popsal Drábek. A doporučil, aby si investoři nejprve ověřili, že jimi vybraný EMS systém skutečně umožňuje poskytovat služby výkonové rovnováhy a obchodní flexibility. „Tři čtvrtiny EMS systémů jsou zaměřené vyloženě například na nabíjení, na nekritickou infrastrukturu. Ale v poskytování služeb už EMS systém musí být dimenzován jinak. Jeho pořízení je samozřejmě finančně náročnější,“ připomněl Drábek.
Partnerem debaty jsou Buildsys, Energy Power Solutions, Tesla Energy Group.
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