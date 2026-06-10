O výstavbě nových přečerpávacích elektráren se mluví už dlouho. Postavit projekt takové velikosti je však v přeregulovaném Česku úkol na mnoho let. Přesto minimálně jedna nová „přečerpávačka“ nakonec vznikne. ČEZ přestaví na vodní baterii část elektrárny Orlík, která dnes funguje jako klasická vodní elektrárna.
V současnosti voda na Orlíku roztáčí turbínu a ta pak v generátoru vyrábí elektřinu. Přečerpávací elektrárna má však ještě zpětný chod. V případě převisu produkce elektřiny nad spotřebou přečerpá vodu z níže položené nádrže do vyšší. Když se poměr mezi spotřebou a výrobou otočí, může se voda opět prohnat přes turbínu a zase vyrobit elektřinu.
Co se dočtete dál
- V čem bude spočívat modernizace elektrárny Orlík.
- Jak vysoká je investice do nové přečerpávací elektrárny.
- Kdo je generálním dodavatelem projektu.
- Kdo vyrobí turbíny.
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