O výstavbě nových přečerpávacích elektráren se mluví už dlouho. Postavit projekt takové velikosti je však v přeregulovaném Česku úkol na mnoho let. Přesto minimálně jedna nová „přečerpávačka“ nakonec vznikne. ČEZ přestaví na vodní baterii část elektrárny Orlík, která dnes funguje jako klasická vodní elektrárna.

V současnosti voda na Orlíku roztáčí turbínu a ta pak v generátoru vyrábí elektřinu. Přečerpávací elektrárna má však ještě zpětný chod. V případě převisu produkce elektřiny nad spotřebou přečerpá vodu z níže položené nádrže do vyšší. Když se poměr mezi spotřebou a výrobou otočí, může se voda opět prohnat přes turbínu a zase vyrobit elektřinu.

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Co se dočtete dál

  • V čem bude spočívat modernizace elektrárny Orlík.
  • Jak vysoká je investice do nové přečerpávací elektrárny.
  • Kdo je generálním dodavatelem projektu.
  • Kdo vyrobí turbíny.
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