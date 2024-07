Na jaře stát vytipoval šest oblastí pro nové přečerpávací elektrárny a u dvou projektů už výrazně pokročil – měly by vzniknout na Labi u Libochovan na Litoměřicku a na Vltavě v lokalitě Vinice u Orlické nádrže. Jejich investorem by mohly být podniky Povodí, které už zadávají studie proveditelnosti na oba záměry. Na Orlíku by měla kromě Vinice vyrůst ještě jedna přečerpávací elektrárna na hrázi, další pak na Slapech, Pastvinách a Slezské Hartě. Pro ně se zatím investor hledá.

