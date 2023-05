Ondřej Mikmek stoupá po pěšince mezi náletovou vegetací zaplňující nevzhlednou rokli na úpatí „malého Mont Blancu“. Podle vize výřečného lidoveckého politika by v údolíčku mohla v dohledné době vzniknout vodní nádrž o objemu až 20 tisíc kubíků. Obdobné válcovité silo plánuje zbudovat i nahoře na kopci. Obě nádrže by byly součástí přečerpávací vodní elektrárny. Nejde přitom o hydroenergetický projekt v alpském údolí, ale o dílo u hanácké obce Slatinice, kde je Mikmek starostou.

Mont Blancem nazývají Hanáci místní „horu“ Velký Kosíř, která je s 442 metry nadmořské výšky nejvyšším vrcholem regionu. Sesterský Malý Kosíř s 317 metry je pak logicky malým Mont Blancem. A právě skrze něj plánuje Mikmek dovést Slatinice do nového energetického věku, kde máloco bude hrát větší roli než schopnost uložit elektřinu.

Jako nejvhodnější i nejekonomičtější způsob mu přitom vychází stovky let starý princip přečerpávací elektrárny založený na dvou nádržích. V době přebytku energie (třeba v noci) elektřina pohání čerpadla, jež vytlačí vodu z dolní nádrže do horní. Při energetické špičce se naopak voda přepouští zpět do dolní nádrže a roztáčí přitom turbíny, které vyrábí elektřinu.