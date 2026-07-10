Těžba bitcoinu prošla od roku 2009 dramatickou evolucí. Zatímco na začátku bylo možné získat bitcoin i na běžném domácím počítači, dnes je těžba záležitostí specializovaných strojů a velkých průmyslových provozů s přístupem k levné energii a vysokému výpočetnímu výkonu. Ziskovost těžby ale postupně klesá a na marže těžařů tlačí i slabší cena bitcoinu. Část firem se proto dostává pod tlak, zatímco jiné hledají nový, výnosnější byznys.
Co se dočtete dál
- Proč některé těžařské firmy hledají nové zdroje příjmů a jakou roli v tom hraje AI.
- Jak může ukončení činnosti těžařů ovlivnit fungování celé bitcoinové sítě.
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