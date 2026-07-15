Zapomeňte na sledování grafů bitcoinu. Skutečný potenciál kryptoměn leží v technologii, která začíná měnit svět financí. Wood & Company teď spouští akciový fond, který se namísto spekulací s kryptoměnami zaměřuje na konkrétní firmy pohánějící toto odvětví. Běžným investorům se tak otevírá možnost investovat do budoucích lídrů, které by sami nemuseli odhalit.
Co se dočtete dál
- Do čeho bude fond investovat, příklady akcií firem, které mohou těžit z nástupu blockchainu.
- Jaký se očekává výnos, pro koho to bude dostupné, jaké budou poplatky.
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