Největší světová kryptoměnová burza Binance nadále umožňuje obchodování českým uživatelům, přestože podle ČNB nemá potřebné oprávnění podle evropského nařízení MiCA . Od 1. července 2026 mohou služby s kryptoaktivy v Evropské unii poskytovat jen firmy s takzvanou licencí CASP. Binance ji ovšem nezískala.

HN ověřily, že český uživatel s českým účtem přesto mohl na platformě i po tomto termínu dál obchodovat. 

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Co se dočtete dál

  • Na co může Binance sázet, když i bez licence umožňuje klientům obchodovat.
  • Co pro klienty znamená, když provedou obchod na platformě, která nemá licenci.
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