Začátek vojenského konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem na přelomu února a března představoval výrazný krátkodobý katalyzátor růstu výnosů vládních dluhopisů napříč hlavními světovými trhy. Prudké zvýšení geopolitického napětí se rychle promítlo do cen energií, inflačních očekávání a předpokládaného vývoje měnové politiky. Výsledkem byl pokles cen dluhopisů a růst jejich výnosů.

Na americkém trhu je tento zlom dobře patrný. Výnos desetiletého amerického vládního dluhopisu se během následujících dnů citelně zvýšil a podobným směrem se vydaly také kratší splatnosti.

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Co se dočtete dál

  • Jak se mění poptávka po dluhopisech?
  • Kdo nově kryje velké emise dluhu?
  • Jaké scénáře ovlivní, zda výnosy klesnou zpět po zmírnění geopolitického napětí?

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