Začátek vojenského konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem na přelomu února a března představoval výrazný krátkodobý katalyzátor růstu výnosů vládních dluhopisů napříč hlavními světovými trhy. Prudké zvýšení geopolitického napětí se rychle promítlo do cen energií, inflačních očekávání a předpokládaného vývoje měnové politiky. Výsledkem byl pokles cen dluhopisů a růst jejich výnosů.
Na americkém trhu je tento zlom dobře patrný. Výnos desetiletého amerického vládního dluhopisu se během následujících dnů citelně zvýšil a podobným směrem se vydaly také kratší splatnosti.
Co se dočtete dál
- Jak se mění poptávka po dluhopisech?
- Kdo nově kryje velké emise dluhu?
- Jaké scénáře ovlivní, zda výnosy klesnou zpět po zmírnění geopolitického napětí?
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