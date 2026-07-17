Evropská unie a Ukrajina zahájily v červnu první blok přístupových jednání, známý jako „Základy“. Název se zdá být všední, ve skutečnosti se ale jedná o páteř celého procesu. Zahrnuje kapitoly jako právní stát, demokratické instituce, veřejná správa a ekonomika. Vyjednávat se bude o soudnictví a základním právu, o svobodě a bezpečnosti, o veřejných zakázkách nebo o finanční kontrole. Jde sice o první skupinu otevřených témat, bude ale také poslední, která bude uzavřena.

Od tohoto okamžiku přestalo být členství Ukrajiny pouze geopolitickým slibem. Stalo se z něj strukturované vyjednávání s měřítky, plány, termíny a nepříjemným pocitem, že je člověk podroben hodnocení.

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Co se dočtete dál

  • Co EU od Ukrajiny očekává?
  • Jak bude vypadat vyjednávání?
  • Jaké vnitropolitické překážky na Ukrajině brzdí celý proces?
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