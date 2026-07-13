V červnu zahájila Evropská unie přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Tématem byly veřejné finance. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to označila za „významný krok vpřed“ a „investici do naší společné budoucnosti“, která posiluje „bezpečnost, odolnost a globální vliv“.

Geopolitické zdůvodnění rozšíření EU je v Bruselu nyní rutinní diskusí. Je však také neúplné. Je třeba sledovat ekonomickou bezpečnost, protože bez ní nemůže být příběh rozšíření unie úspěšný.

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Co se dočtete dál

  • Jak začlenit ekonomickou bezpečnost do přístupových podmínek EU?
  • Jak nastavit účinné prověřování zahraničních investic?
  • Jak by mělo probíhat rozšiřování unie?
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