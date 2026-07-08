Možná to zní pateticky, ale v evropském automotive stojíme před zásadním soubojem dvou velmi odlišných světonázorů a filozofií. A čím déle sleduji vývoj na globálním trhu, tím víc mám pocit, že Evropa si musí přestat nalhávat, že jde jen o další zdravý konkurenční tlak. V jednom rohu pomyslného ringu je Čína. Centrálně řízená průmyslová strategie, státní podpora a dlouhodobě plánovaná hospodářská expanze do světa. Automotive tam není jen byznys, ale také nástroj hospodářského a geopolitického vlivu.
V opačném rohu přešlapuje Evropa. Otevřený trh, férová soutěž a odpovědnost vůči lidem i prostředí, v němž podnikáme. To jsou hodnoty, kterých bychom se neměli vzdát. Jenže musíme být upřímní: hodnoty samy o sobě globální průmyslový souboj nevyhrají.
Co se dočtete dál
- Jak se liší pravidla hry mezi čínským modelem a evropským otevřeným trhem?
- Jaké konkrétní kroky musí Evropa učinit, aby rychleji rozhodovala a chránila svůj průmysl?
- Jaké důsledky může mít oslabení automotive pro zaměstnanost?
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