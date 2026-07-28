Hodnotové investování (value investing) stojí na jednoduché, ale velmi silné myšlence: nakupovat cenné papíry za cenu nižší, než je jejich skutečná fundamentální vnitřní hodnota (fundamental intrinsic value). V praxi je však tato disciplína mnohem obtížnější. Jedním z největších rizik pro hodnotové investory jsou takzvané hodnotové pasti (value traps), což jsou akcie, které na první pohled vypadají levně, ale jsou levné z dobrého důvodu.
James Montier se tomuto tématu věnuje ve své knize Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment z roku 2009. Jeho širší poselství je pro investory velmi důležité: hodnotové investování není mechanický nákup akcií s nízkým P/E (poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii), nízkým P/B (poměr, který porovnává tržní cenu akcie společnosti s její účetní hodnotou na akcii) nebo vysokým dividendovým výnosem. Skutečná hodnota vzniká tehdy, když je tržní cena výrazně pod konzervativně odhadnutou fundamentální vnitřní hodnotou společnosti. Hodnotová past je přesný opak: akcie je zdánlivě levná, ale její vnitřní hodnota zároveň klesá.
Co se dočtete dál
- Jak rozpoznat rozdíl mezi skutečnou hodnotovou investicí a hodnotovou pastí.
- Jaké ukazatele ziskovosti a hotovostního toku nejspolehlivěji odhalí klesající fundamenty.
- Jak posoudit, zda je pokles tržeb a marží cyklický, nebo strukturální.
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