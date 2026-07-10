Alokace kapitálu patří mezi nejdůležitější faktory dlouhodobé tvorby hodnoty pro akcionáře. Přesto bývá v praxi často podceňována. Investoři se při analýze firem obvykle soustřeďují na růst tržeb, marže, ziskovost, velikost trhu, konkurenční výhody nebo krátkodobý vývoj ceny akcií. Stejně podstatné ale je, jak management nakládá s penězi, které firma vygeneruje. Jinými slovy, nestačí, aby společnost produkovala kladný volný peněžní tok (FCF – Free cash flow). Klíčové je, jak tento volný peněžní tok následně využije.
Právě v tom se často nejlépe ukazuje skutečná kvalita managementu.
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