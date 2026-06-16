Inflace patří mezi nejdůležitější makroekonomické veličiny, protože přímo ovlivňuje úrokové sazby, dluhopisové výnosy do doby splatnosti, valuace akcií, měnové kurzy a v konečném důsledku také alokaci kapitálu napříč jednotlivými třídami investičních aktiv. Inflace však není jednotný a homogenní koncept. V praxi investoři a centrální banky rozlišují mezi dvěma klíčovými ukazateli: celkovou inflací a jádrovou inflací.

Porozumění rozdílu mezi nimi je zásadní pro vyhodnocení pravděpodobného budoucího nastavení měnové politiky.

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Co se dočtete dál

  • Kdy centrální banky „přehlížejí" krátkodobé výkyvy cen?
  • Jak sekundární inflační efekty proměňují dočasné šoky v růst cen?
  • Proč je inflace služeb důležitá pro měnovou politiku?
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