Až Irsko 1. července převezme již poosmé předsednictví Rady Evropské unie, budeme mít ústřední roli při utváření rozhodnutí, která ovlivňují životy všech občanů v celé naší unii.

Program našeho předsednictví je zaměřen na dosažení hmatatelných zlepšení v každodenním životě evropských občanů. Budeme pracovat na tom, aby byla evropská ekonomika konkurenceschopnější, její občané ve větším bezpečí, a budeme hájit hodnoty, na kterých je Evropská unie založena – svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a respekt k lidským právům a důstojnosti.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Irsko konkrétně zjednoduší pravidla v rámci iniciativy „Jedna Evropa, jeden trh“?
  • Jaká opatření plánuje předsednictví pro snížení cen energií a dekarbonizaci?
  • Jak budou upravena pravidla pro digitální transformaci a umělou inteligenci?
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.