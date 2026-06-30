Až Irsko 1. července převezme již poosmé předsednictví Rady Evropské unie, budeme mít ústřední roli při utváření rozhodnutí, která ovlivňují životy všech občanů v celé naší unii.
Program našeho předsednictví je zaměřen na dosažení hmatatelných zlepšení v každodenním životě evropských občanů. Budeme pracovat na tom, aby byla evropská ekonomika konkurenceschopnější, její občané ve větším bezpečí, a budeme hájit hodnoty, na kterých je Evropská unie založena – svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a respekt k lidským právům a důstojnosti.
Co se dočtete dál
- Jak Irsko konkrétně zjednoduší pravidla v rámci iniciativy „Jedna Evropa, jeden trh“?
- Jaká opatření plánuje předsednictví pro snížení cen energií a dekarbonizaci?
- Jak budou upravena pravidla pro digitální transformaci a umělou inteligenci?
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