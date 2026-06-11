Evropští průmyslníci, mezi nimiž jsou ti tuzemští velmi hlasití, upozorňují poměrně důrazně na to, že podmínky a prostředí pro jejich podnikání v EU je v porovnání s jejich globálními konkurenty složité, komplikované a staví je do pozice konkurenčního znevýhodnění. Mezi hlavní důvody, proč tomu tak je, především uvádějí nadměrnou byrokracii a složitost právního prostředí, vysoké ceny energií, nedostatečně rozvinutý jednotný trh v celé fázi jejich výrobního cyklu či nároky zelené transformace.

V případě nároků zelené transformace hrají podstatnou roli emisní povolenky, resp. jejich cena a vývoj. A právě zde se může začít blýskat na časy. Ono blýskání přichází v pravý čas. Nejde rozhodně o to furiantsky systém povolenek odmítat a zavrhávat. Jde o to, aby plnil svoji funkci (tedy přispívat k dekarbonizaci průmyslu) a současně nepůsobil kolaps či zánik řady průmyslových odvětví, v nichž EU stále hraje významnou globální roli.

Jde o to, aby cena povolenky nebyla z pohledu průmyslu destruktivní a prohibitivní, a byla predikovatelná v delším časovém horizontu. Evropský parlament a Rada EU se čerstvě dohodly, že tato cesta je žádoucí. Evropská komise má přibližně za měsíc předložit návrh na dosud největší reformu systému EU ETS a v rámci něj změnu parametrů systému v podobě vrácení již stažených povolenek zpět na trh, rozšíření distribuce volných povolenek a pozastavení systému tržní stability, jež i nyní tlačí cenu povolenky zbytečně vzhůru. Provedení těchto změn by neznamenalo rezignovat na zelenou transformaci, nýbrž ji postavit do realističtějších a proveditelnějších podmínek. Jejich zavedení by přímo prospělo jak firmám ve zpracovatelském průmyslu, tak výrobcům energie. Otevřela by se tak též příležitost i touto cestou přispět ke snížení vysokých energetických cen v EU.

Lze být ještě ambicióznější, například zavedením intervenčního systému, kdy by cena povolenky oscilovala v rámci vymezeného pásma. Současně, trh s povolenkami rozhodně není jedinou překážkou v podnikání. Řada jiných vyžaduje neméně urgentní řešení.

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