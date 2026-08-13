Obchody s komerčními nemovitostmi nespí ani v době letních dovolených. Dokládá to v těchto dnech uzavřená transakce s průmyslovým areálem v Praze 10, za nímž stojí český kapitál.
Rakouská společnost Hines prodala projekt s názvem Eastgate Park v pražských Štěrboholech, jehož prostory využívá například Zásilkovna. Novými vlastníky tohoto logisticko-administrativního areálu se staly české realitní fondy CB Property Investors Podfond 2 (CBPI 2) ze skupiny Crowdberry a BHS Real Estate Fund SICAV založený společností BH Securities.
Co se dočtete dál
- Jakou hodnotu má pražský průmyslový areál, který získaly české realitní fondy.
- Jaké záměry mají noví vlastníci s Eastgate parkem.
- Jaké jsou ambice nového fondu CB Property Investors.
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