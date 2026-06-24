Diskuse o tom, kde dnes v rezidenčním developmentu vzniká největší hodnota, často sklouzává k jednoduchému srovnávání jednotlivých segmentů. Praxe ale ukazuje, že univerzálně nejlepší volba neexistuje. Rekonstrukce bytových domů, nová výstavba a land development se liší zejména délkou investičního cyklu, rizikovým profilem a možnostmi financování a v závislosti na preferencích investora tak může být pro každého zajímavý jiný segment. Vydělat jde každopádně všude, anebo také nikde. Dosažená návratnost na vloženém kapitálu je totiž ve výsledku více závislá na kvalitě konkrétní investiční příležitosti než zvoleného typu projektu.
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