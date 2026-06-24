Ekonomika výstavby na brownfieldech stojí na schopnosti dobře porozumět danému území. Nestavíte na prázdném pozemku, ale pracujete s místem, které má svou historii, často ekologickou zátěž a problémy vznikající desítky let. Zpravidla jde o zanedbané a neprostupné lokality bez zeleně a občanské vybavenosti, kterým se lidé raději vyhýbají. Teprve když pochopíte, proč území nefunguje, můžete správně nastavit investici i budoucí podobu projektu.
Právě v tom se brownfield zásadně liší od výstavby na zelené louce. Je časově i finančně náročnější. Sanace ekologických zátěží, přeložky sítí, komplikované majetkové vztahy nebo památková omezení mohou představovat klidně 10 procent celkových nákladů. Na druhé straně brownfieldy nabízejí něco, co dnes ve velkých městech rychle získává na hodnotě – polohu. Většinou se nacházejí v centru nebo širším centru města, s kvalitní dopravní dostupností, existující infrastrukturou a přirozenou poptávkou po bydlení, kancelářích i službách.
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