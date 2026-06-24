Loňský rok patřil mezi realitními fondy k těm nejlepším, a to jak z pohledu přílivu kapitálu od investorů, tak z pohledu nákupu nových nemovitostí do portfolií. Letos by měly peníze přitékat pomaleji, zároveň přibývá fondů, které si skrze nový nástroj chtějí sáhnout pro zahraniční kapitál. Stejně tak v případě akvizic nabírá na síle snaha fondů rozšiřovat svá portfolia mimo českou kotlinu. Jedním z důvodů je, že v Česku je čím dál těžší hledat příležitosti a dohodnout se na ceně mezi prodávajícím a kupujícím.

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