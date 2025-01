Získat první milion je nejtěžší, každý další už se získává snáze. Jedním z důvodů, proč je toto tvrzení pravdivé, je fakt, že s vyšším kapitálem se otevírají větší investiční možnosti. Bohatší lidé tak mají přístup k zajímavějším a potenciálně dlouhodobě výnosnějším investicím. Mohou zhodnocovat peníze investicí do soukromého kapitálu nebo dluhu. Zpravidla jsou takové investice do firem možné od jednoho milionu korun. Jenže to se nyní mění, přichází nový typ fondů, který otevírá svět privátních investic i drobným investorům.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč mohou nové fondy zdemokratizovat investování do soukromých firem.

Kteří hráči už do Česka přišli a chystají nabídku svých fondů.

Co by ráda investorům skrze tento typ fondů nabídla Penta.