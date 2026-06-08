Před necelými dvěma lety skupina CPI realitního magnáta Radovana Vítka chystala vznik fondu, kam by přesunula přes 11 tisíc nájemních bytů, které vlastní v několika českých městech. Turbulence na trhu jí nakonec překazily plány a byty místo do fondu přesunula do své rakouské firmy CPI Europe. Myšlenka vlastního investičního fondu, do kterého by získala miliardový kapitál od externích investorů po vzoru J&T Arch či Penta Fund, ji ale neopustila.
Co se dočtete dál
- Jaký fond CPI kupuje.
- Jaké plány s ním má.
- O jak velký obchod jde.
- Jaké nemovitosti fondu patří.
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