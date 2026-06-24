Na trhu komerčních nemovitostí vzniká zdánlivý paradox. Češi poslali v posledních letech do realitních fondů miliardy korun a správci mají co investovat, řada nabízených budov přesto dnes kupce nenajde. „Na straně prodávajících jsou často institucionální investoři, kteří mají nemovitosti nějak oceněné. Kdyby dnes prodali za cenu, kterou je ochoten akceptovat kupující, museli by někdy realizovat ztrátu,“ říká portfolio manažer Filip Emmer z investiční společnosti Efekta. Nakupující zase nemohou přijmout cenu, při které by nedosáhli výnosu očekávaného investory. Výsledkem je tak například i přesun pozornosti do Polska, Maďarska, Chorvatska a dalších částí Evropy.
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