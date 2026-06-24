Bezpečný nájemce už dnes není jen otázkou velikosti firmy nebo délky nájemní smlouvy. Česká ekonomika prochází proměnou, do fungování firem vstupuje umělá inteligence, mění se demografie i způsob, jakým lidé pracují a tráví volný čas. Tyto změny ovlivňují také pohled realitních fondů na kvalitu nájemců a skladbu jejich portfolií.
Aktuální výsledky žebříčku TOP realitní fondy v Česku ukazují, že mezi klíčové parametry již nepatří pouze výkonnost fondu. Investoři stále více sledují kvalitu nájemních vztahů, stabilitu příjmů a schopnost vytvářet dlouhodobě odolné portfolio. ATRIS Fond Realita se v letošním hodnocení zařadil mezi fondy s nejdelší průměrnou dobou nájemních smluv (WAULT 7,7 roku) a zároveň si udržuje umírněnou úroveň zadlužení s LTV 28,9 procenta. Právě tyto ukazatele dobře ilustrují význam kvalitních nájemců.
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