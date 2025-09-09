Developerská společnost Penta Real Estate vykoupila parcely od několika vlastníků v docházkové vzdálenosti od byznysového centra Brumlovka v Praze 4. Na místě průmyslového areálu plánuje postavit přibližně 450 bytů, obchody a služby.
„Michle je další lokalitou v širším centru Prahy s výbornou dostupností, která v posledních letech prochází transformací a má potenciál stát se moderní rezidenční čtvrtí,“ komentoval David Musil, generální ředitel Penty Real Estate pro Česko. „Dosluhující nebo již zcela nefunkční průmyslové objekty, které zde historicky stály, postupně nahradí nové rezidence a kvalitní veřejný prostor,“ dodal.
Co se dočtete dál
- Kde se nachází pozemky, na nichž chce Penta stavět.
- S čím v území počítá.
- Kdy plánuje začít výstavbu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.