Ostrovní stát Irsko byl dlouho i ostrovem energetickým. Také dnes je propojen skrze trojici podmořských kabelů jen s jiným ostrovem – Velkou Británií. To se má do roku 2028 změnit. Tamní provozovatel přenosové soustavy EirGrid aktuálně buduje 575 kilometrů dlouhé podmořské vedení do Francie, které tak symbolicky energeticky propojí členský stát EU přímo s kontinentální Evropou. ​

Takzvaný interkonektor povede z obce Knockraha v hrabství Cork do La Martyre v Bretani a má přijít na 1,6 miliardy eur. Projekt má přitom i českou stopu. Systém pro výpočet a koordinaci přenosových kapacit dodá společnost Unicorn Grid Systems ze skupiny Unicorn miliardáře Vladimíra Kováře. „Vyhráli jsme tendr a budeme pro ně řešit všechny obchodní procesy na tomto kabelu, což je pro nás standardní agenda,“ řekl HN Daniel Ševčík, šéf společnosti. ​

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Co se dočtete dál

  • Proč je Irsko pro českou IT skupinou atraktivní zemí.
  • Jaká je nejviditelnější stopa Unicorn Systems v evropské energetice.
  • Proč neklapla chystaná expanze do USA.
  • Který další region je pro Unicorn nejzajímavější.
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