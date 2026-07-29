Evropské unii se otevřelo nečekané okno příležitosti promluvit do obchodní politiky Spojených států. Překvapivě je to díky vysokým unijním klimatickým ambicím, které Donald Trump s oblibou kritizuje, ale kvůli kterým je Evropa regulatorně napřed. Otázka ovšem je, jestli toho bude Brusel umět využít.

Unijní mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, známý pod zkratkou CBAM, který začal letos fungovat, už inspiroval několik zemí světa. Brzy se k nim zřejmě přidají i Spojené státy, přestože americký viceprezident J. D. Vance s oblibou označuje evropský Green Deal a další dekarbonizační snahy za „zelený podfuk“.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak budou USA definovat „netržní“ versus „tržní“ ekonomiky?
  • Jak se budou ladit metodiky měření a vykazování emisí mezi EU a USA?
  • Jak se vyhnout dvojímu zpoplatnění pro evropské exportéry?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.