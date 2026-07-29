Evropské unii se otevřelo nečekané okno příležitosti promluvit do obchodní politiky Spojených států. Překvapivě je to díky vysokým unijním klimatickým ambicím, které Donald Trump s oblibou kritizuje, ale kvůli kterým je Evropa regulatorně napřed. Otázka ovšem je, jestli toho bude Brusel umět využít.
Unijní mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, známý pod zkratkou CBAM, který začal letos fungovat, už inspiroval několik zemí světa. Brzy se k nim zřejmě přidají i Spojené státy, přestože americký viceprezident J. D. Vance s oblibou označuje evropský Green Deal a další dekarbonizační snahy za „zelený podfuk“.
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