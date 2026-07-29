Navzdory geopolitickým turbulencím i vleklé slabosti eurozóny v čele s Německem zůstává český export překvapivě odolný. Reálný objem globálního exportu zboží vzrostl dle dat CPB World Trade Monitor od roku 2019 do prvního čtvrtletí letošního roku o 19 procent. Česko s růstem exportu o 17 procent drží se světovou ekonomikou krok (podobně jako USA), zatímco export eurozóny ve stejném období klesl o osm až devět procent. Na opačném konci spektra stojí Čína, jejíž vývoz vzrostl o mimořádných 72 procent. Význam českých exportérů je pro domácí ekonomiku zásadní, protože vývoz efektivně generuje zhruba 40 procent českého HDP.
Jedním z důvodů úspěchu českých exportérů je schopnost ve zvýšené míře pronikat na trhy mimo Evropskou unii (zejména do Turecka a USA), nicméně podíl exportu do zemí EU se během šesti let snížil „jen“ o 0,6 procentního bodu na stále dominantních 78,8 procenta. Důležitější je tak schopnost prosazovat se na vnitřním trhu unie. To se děje v relativně vyšší míře, než by odpovídalo exportní výkonnosti samotné EU (daří se vyvážet například do Polska).
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Tahounem růstu exportu zůstávají především motorová vozidla, následovaná stroji, elektrickými zařízeními, elektronikou, potravinami a chemickými či kovovými výrobky. Českým exportérům nahrává jejich pozice mezi dražšími západoevropskými výrobci a levnější asijskou konkurencí. V řadě oborů tak dokážou nabídnout atraktivní kombinaci technické kvality, flexibility a ceny.
Otázkou je, zda tento optimistický obrázek vydrží i do budoucna. Evropské investice do obrany, infrastruktury, energetické transformace a digitalizace mohou českým exportérům otevřít nové příležitosti. Podmínkou dlouhodobého úspěchu je ovšem schopnost inovovat, udržet příznivý poměr ceny a kvality, a především zvýšit produktivitu, která v posledních letech spíše zaostává. Agresivní pronikání čínské konkurence na automobilový trh EU, možné poruchy v dodavatelských řetězcích a další výzvy mohou kartami rovněž významně zamíchat.
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