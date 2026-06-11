V podstatě celou dobu naší české nebo československé existence jsme si potrpěli na to, že je o naše výrobky v zahraničí zájem. Ačkoli to až na výjimky nikdy nebyly přímo „hi-tech“ produkty jako u Američanů či Japonců, luxusní parfémy jako u Francouzů nebo čokoláda jako u Švýcarů, naše důmyslné automobilové, strojírenské a chemické produkty s hrdostí na obalech nosily „Made in Czechoslovakia“ a následně pak „Made in Czech Republic / Czechia“.

Tradice pokračuje. I přes střídavě oblačno ve světové ekonomice a přes malování různých čertů na zeď se český zahraniční obchod drží opravdu slušně. Naposledy teď v dubnu zaznamenal další několikamiliardový přebytek, který byl sice nižší než před rokem ve stejnou dobu, tehdy ovšem ropa taky nestála mezi devadesáti a sty dolary za barel. Jenom to nás totiž stálo přibližně o šest miliard korun víc než tehdy.

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