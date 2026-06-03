Jak říká učebnice českého jazyka, „kdybych byl býval“ je složený tvar podmiňovacího způsobu minulého, který se používá pro vyjádření lítosti nad něčím, co se dříve dalo udělat, ale protože to nikdo neudělal, vypadá dnešek podstatně smutněji, než by musel. Na tento kondicionál si člověk nutně vzpomene ve chvíli, kdy čte hodnocení ekonomiky České republiky z pera expertů renomované nadnárodní instituce.
Pravidelné zprávy Českého statistického úřadu ukazují, jak se Česko vyvíjí dnes. Jak se mu bude dařit v budoucnosti, odhaduje řada prognóz včetně té poslední, kterou vypracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta počítá letos se zpomalením ekonomického růstu z původně (loni na jaře) odhadovaných 2,5 procenta na 1,9 procenta. Ještě v zimě byl odhad o desetinku procentního bodu vyšší.
Co se dočtete dál
- Jak se bude vyvíjet česká ekonomika?
- Kde jsou největší brzdy?
- Jaká je reakce českých politiků?
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