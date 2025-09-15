Jedním z nejvážnějších problémů čínské ekonomiky poslední dekády je návrat deflace. Spotřebitelské ceny v srpnu meziročně klesly o 0,4 procenta, což je nejrychlejší propad za půl roku. To znamená, že se k nám začne valit ještě levnější čínské zboží.
Výrazně horší je situace v oblasti průmyslových cen, které v srpnu klesly o 2,9 procenta. Naposledy přitom rostly v srpnu roku 2022. Čínské firmy čelí tlaku na marže s omezenou možností přenést rostoucí náklady na zákazníky.
