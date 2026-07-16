O Češích se dlouhodobě říká, že umějí vyrobit špičkový produkt, ale neumějí ho prodat. Podle skupiny podnikatelů sdružených do iniciativy nazvané Druhá ekonomická transformace to platí i pro samotné Česko. Země má podle nich lepší výkon než pověst, a proto musí začít hledat jednotný příběh, kterým se bude prezentovat v zahraničí. Prvním krokem se stal dosud nejrozsáhlejší průzkum české identity za posledních dvacet let.

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Co se dočtete dál

  • Jak silná je česká značka v zahraničí.
  • Čeho si Češi na své zemi váží a co jim vadí.
  • Proč nás v budování národní značky předbíhá i Estonsko nebo Litva.
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