Jestli si největší česká strana za čtyři roky v opozici něco opravdu připravila, není to rozpočet, jak se politici ANO před volbami i po nich kasali, ale hospodářská strategie. Mluví o tom lidi z podnikatelských svazů i řady firem, kteří jsou v kontaktu s Karlem Havlíčkem. Ten hospodářskou strategii Česko: Země pro budoucnost 2.0, s níž šlo ANO do voleb, během pár týdnů, co je ministrem průmyslu obchodu (MPO), přetavil v poměrně detailní hospodářskou strategii vlády.
Jako vicepremiér a šéf klíčového resortu má Havlíček hlavní slovo, a tak strategie, která aktuálně prochází připomínkovým řízením, Zemi pro budoucnost 2.0 hodně připomíná.
Co se dočtete dál
- Co materiál uvádí jako nejvyšší prioritu a jak ji zpracoval.
- Jak to bude s přílivem pracovníků ze zahraničí.
- Jak velké plány financovat?
