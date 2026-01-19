Vláda v příštích týdnech představí strategii pro české hospodářství na příští roky. Dokument, který nyní připomínkují jednotlivé resorty, mají HN s předstihem k dispozici. Pětačtyřicetistránkový materiál ministerstva průmyslu a obchodu pod názvem Hospodářská strategie, Česko: Země pro budoucnost 2.0 prošly a nechaly okomentovat experty. Ti na jednu stranu poukazují na vágnost některých slibů, na druhou stranu se naopak obávají, že jde o příliš ambiciózní plán, který se nemusí podařit splnit.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou cíle vládní strategie.
- Kdy jich chce vláda dosáhnout.
- Jak je hodnotí experti.
- Na kolik má transformace vyjít.
