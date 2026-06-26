Jak váš byznys ovlivňuje současná situace na stavebním trhu?
Momentálně prožíváme velmi dobré období, a to hlavně díky tomu, že se dokončují stavby zahájené v posledních dvou letech. My jako dodavatelé dveří jsme na konci stavebního procesu, takže objednávek máme nyní dost a očekávám, že podobné to bude i příští rok. Jediné, co nám trochu dělá vrásky na čele, je nedostatečná stavební připravenost projektů, kterou vidíme téměř na každé stavbě a která pravděpodobně souvisí s nedostatkem pracovní síly. Citlivě také vnímám pokračující zdražování a nevylučuji, že se stavební trh může kvůli růstu cen nebo nedostatku materiálu zpomalit.
Jak se mění vaše výrobky a služby s ohledem na trendy?
Prodává se daleko méně prosklených dveří, trendem jsou dveře plné. Roste podíl bezfalcového provedení a stále více dveří montujeme do skrytých zárubní. Zároveň se zvyšuje standardní výška dveří – dnes je běžných 210 centimetrů, ale už řešíme i projekty s výškou 220 a 230 centimetrů. To klade vyšší nároky na vnitřní konstrukci, na kterou se v současné době hodně zaměřujeme.
V designu je jasný posun od rustikálních dekorů ke klidnějším dřevinám bez výrazných suků a spíše v matném provedení. Na tento trend reagujeme vývojem nových povrchů, které představíme příští rok. Výrazně roste také poptávka po lakovaných dveřích, proto dále vylepšujeme kvalitu našeho lakovaného sortimentu, a ve druhém pololetí letošního roku přijdeme s novými matnými UNI dekory, které jsou v poslední době také velmi oblíbené.
Jak se měníte technologicky? Využíváte i roboty a AI?
O využití robotů ve výrobě jsme rozhodli už v roce 2019 a od začátku roku 2021 je používáme na dvou linkách na výrobu zárubní. Robotizace pro nás tedy není nové téma a na určitých pracovištích nám dává vzhledem k nedostatku kvalitních pracovníků ve výrobě jednoznačný smysl. Aktuálně připravujeme další investici do nového CNC uzlu, který bude také robotizovaný.
AI zavádíme postupně přes pilotní projekty. Výrazněji ji využíváme v marketingu, HR a obchodě, testujeme její nasazení v plánování výroby a zároveň připravujeme AI nástroj pro franšízanty a naše prodejce, který jim zjednoduší orientaci v produktech a cenách a urychlí přípravu nabídek.
Roky jste dodávali hlavně do řetězců a hobby marketů, nyní začínáte více spolupracovat s developery. Jak se zatím vyplácí sázka na developerské projekty?
Jít do přímých dodávek developerům a stavebním společnostem bylo skvělé rozhodnutí. Tento segment je pro nás zajímavý nejen obchodně, ale také je to výborná škola pro produktový rozvoj. Solodoor začínal jako primárně řetězcový dodavatel a mnoho výrobků, které dnes vyrábíme ve vysoké kvalitě, jsme se naučili právě díky developmentu.
Od začátku fungujeme tak, že kromě přímého prodeje dveří a zárubní zajišťujeme také jejich montáž vlastními kapacitami. Díky tomu jsme vždy měli okamžitou zpětnou vazbu z praxe a naučili jsme se všechno mnohem rychleji, než kdyby montáže zajišťoval externí partner.
V této oblasti vidím potenciál dalšího velkého růstu po dobu příštích pěti až šesti let. Když jsme v roce 2016 začínali, měli jsme fakturaci přibližně čtyři miliony korun za celý rok, v loňském roce to bylo 66 milionů a letos věřím, že dosáhneme na 90 milionů korun. Plán pro příští rok je pokořit stomilionovou hranici.
Proč jste se rozhodli koupit firmu Next a jaké synergie mezi oběma společnostmi už fungují?
Pro developerské projekty jsme museli nakupovat ocelové zárubně a ocelové vstupní dveře, které Solodoor nevyrábí, a ne všechny dodávky od partnerů byly bez problémů. Když jsme viděli potenciál tohoto segmentu, rozhodli jsme se doplnit naše portfolio právě o ocelový sortiment.
Synergie realizujeme pomaleji, než jsme čekali, protože obě společnosti mají odlišný byznys model i způsob prodeje. Rychle se nám ale podařilo přenést povrchy Solodoor na vstupní dveře Next a díky tomu umíme barevně sladit interiérové a vstupní dveře. Významná je také spolupráce na developerských projektech, u kterých silná pozice Nextu zejména v Praze a středních Čechách pomáhá Solodooru získávat zakázky na interiérové dveře.
Další synergií je speciální program pro architekty a designéry. Věříme, že kombinace výrobků obou firem je velmi zajímavá a stejně tak i možnost využívat s klienty jak franšízové, tak naše vlastní prodejny.
V loňském roce jste získali ocenění Franchisor roku 2024, kromě franšíz se ale také soustředíte na rozvoj vlastních poboček. Co je tím důvodem? Narazili jste u franšízového modelu na limity?
Mnohokrát jsme přemýšleli, jestli jít do smíšené sítě, a vždy jsme si nakonec řekli, že zůstaneme u franšízingu. Změnilo se to ve chvíli, kdy jsme museli ukončit spolupráci s brněnským franšízantem a převzít jeho prodejnu. Když už jsme do toho vstoupili, rozhodli jsme se do toho jít naplno. Určitě nejde o limity franšízového modelu, vlastní prodejny otevíráme jen ve vybraných lokalitách. Naše franšízová síť je dnes přibližně v polovině plánované expanze a my díky vlastním prodejnám lépe rozumíme tomu, co naši franšízanti řeší v praxi. Zároveň chceme těm novým nabídnout možnost kvalitního zaškolení prodejců na našich vlastních prodejnách, protože právě úroveň servisu je to, čím se chceme odlišit od konkurence.
Jaké nové pobočky nebo franšízy budete otevírat?
Vlastní pobočky plánujeme otevřít ještě v Plzni a Praze. Pak expanzi vlastních prodejen zastavíme a budeme se soustředit zpátky primárně na franšízing, kde máme momentálně rozjednaný Liberec a Karlovy Vary. Další na řadě by měla být Jihlava a následně okresní města nad 40 tisíc obyvatel.
Kde vidíte nyní největší příležitosti?
Největší potenciál dál vidím v developerském byznysu a franšízové síti. Díky těmto kanálům můžeme výrazně zvýšit svůj podíl na trhu. Velkou příležitostí je pro nás také Slovensko, kde rosteme každoročně v desítkách procent. Zároveň vidím prostor ve výraznějším zapojení AI, a to jak v řízení obchodu, tak ve službách pro zákazníky. Dveře jsou technický produkt, ve kterém se zákazníci často tolik neorientují, a zároveň je na trhu mnoho kvalitních značek, mezi kterými laik jen těžko pozná rozdíl. Proto chceme pomocí AI zjednodušit a zrychlit nákupní proces a nabídnout zákazníkům kromě výrobku také balíček služeb zahrnující poradenství a doplňkový servis.
Jaké jsou vaše predikce dalšího vývoje stavebního trhu?
Já jsem většinou v těchto predikcích spíše optimistou, takže si myslím, že pokud se v dohledné době stabilizuje konflikt na Blízkém východě a nedojde ke skokovému nárůstu cen a inflace v ČR, tak bude vývoj ve stavebnictví u nás i nadále pozitivní, protože lidé mají náladu kupovat a většina developerů má náladu stavět. Výraznější pokles by podle mě mohl způsobit spíše nějaký nepředvídatelný externí faktor než pokles poptávky.
Na základě kontraktace a poptávek si myslím, že pro Solodoor a obecně pro dodavatele interiérových dveří budou letošní i příští rok velmi silné. Pozorně sleduji situaci v dodavatelských řetězcích, protože nejde jen o růst cen, ale i o dostupnost materiálů. V našem byznysu zatím materiály dostupné jsou, i když s delšími dodacími lhůtami. Rizikem by bylo opakování situace z covidu, kdy byl materiál nedostatkový a drahý, což by samozřejmě stavební trh zásadně ovlivnilo.
Text vznikl ve spolupráci se společností Solodoor.
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