Budoucnost Ukrajiny v Evropě už není jen otázkou její integrace do Evropské unie. Stala se otázkou strategickou. Řada debat o evropské obraně, nezávislosti a ekonomice je nyní stále více propojena s Ukrajinou. A postupně se mění diskuse o urychlení její integrace do institucí EU, objevují se návrhy na postupné začlenění do jednotného trhu EU a lze pozorovat obnovený zájem o spolupráci v oblasti obrany.

Po celá desetiletí patřilo rozšiřování k nejúspěšnějším politickým iniciativám Evropské unie. Od roku 1951 proces evropské integrace postupně zesiloval a vytvářel jednotnější společenství demokracie, prosperity a stability na kontinentu. Kandidátské země prováděly reformy, posilovaly instituce a postupně se začleňovaly do vyvíjejících se politických, ekonomických a sociálních systémů unie. Dnes jsou ale mnohé z těchto předpokladů zpochybňovány. A není to jen invaze Ruska na Ukrajinu, co otřáslo základy evropského bezpečnostního rámce z období po studené válce.

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Co se dočtete dál

  • Jak urychlit integraci Ukrajiny do institucí EU?
  • Jaké bezpečnostní záruky by měly zajistit trvalý mír pro Ukrajinu?
  • Jak využít ukrajinského vojenského a technologického potenciálu pro evropskou bezpečnost?
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