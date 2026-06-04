V Křesťanskodemokratické unii, klíčové straně tvořící současnou koaliční vládu v Německu, zavládla silná nervozita. Poslední průzkumy veřejného mínění z konce května ukázaly, že její voličská podpora stále klesá a s politikou jejího předsedy a spolkového kancléře Friedricha Merze je spokojena jen necelá pětina lidí. Média vzápětí rozvířila spekulace, zda by sedmdesátiletý Merz neměl být vystřídán. O kom se spekuluje jako o jeho potenciálním nástupci? A je to vůbec za současného rozložení sil v Německu reálné? 

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