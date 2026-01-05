Aby se během 13 měsíců dvakrát měnil generální ředitel, se v korporátním světě často nestává. Přesně to ale potkalo švýcarský koncern Nestlé. Největší světový výrobce balených potravin v posledních letech nedosahoval uspokojivých prodejních výsledků, jeho produkty ztrácely v konkurenčním souboji s privátními značkami maloobchodních řetězců a také přišel o velkou část své tržní hodnoty.
O zásadní obrat k lepšímu by se měl postarat nový generální ředitel, devětačtyřicetiletý Švýcar Philipp Navratil, jehož správní rada jmenovala loni v září. Jeho předchůdce Laurenta Freixe zhruba po roce ve funkci „potopila“ milostná aféra s přímou podřízenou.
Co se dočtete dál
- Jak se k plánům generálního ředitele staví odbory.
- Jaké jsou letošní prodejní výsledky koncernu.
- Příběh Navratilových předchůdců.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.