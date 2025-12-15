Evropské automobilky mění v nynějších těžkých časech nejvyšší výkonné šéfy i další členy představenstva. Zatímco mnohé tak činí náhle a překvapivě, společnost BMW sídlící v Mnichově, výměnu stráží na vrcholových postech oznamuje několik měsíců dopředu. Dozorčí rada firmy sdělila, že od poloviny května příštího roku bude největšího světového prodejce luxusních aut, ale také motocyklů a pohonných jednotek řídit šestapadesátiletý Milan Nedeljković, jenž dosud v představenstvu odpovídá za výrobu.
Milan Nedeljković podle německého časopisu Automobilwoche jako šéf výroby dokázal, že dovede zjednat rychle pořádek a napravit chyby jak „tam dole“ u výrobních linek, tak i ve vysokých manažerských patrech. Jeho manažerský styl je klidný, leč důsledný. Je přístupný dialogu a má také smysl pro humor.
