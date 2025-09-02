Ve švýcarské společnosti Nestlé, jež je největším světovým výrobcem balených potravin, již delší dobu panuje neklid. Nejenom kvůli tomu, že její obchodní a finanční výsledky zaostávají za očekáváním akcionářů, ale také (a možná hlavně) proto, že během uplynulých 12 měsíců náhle propustila dva generální ředitele. Centrála ve Vevey v pondělí večer oznámila, že koncern musí okamžitě opustit Laurent Freixe, který byl do nejvyšší výkonné funkce jmenován teprve loni v září, kdy nahradil německého manažera Marka Schneidera.
