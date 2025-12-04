Když byl čínský prezident Si Ťin-pching loni na návštěvě Francie, jeho hostitel, francouzský prezident Emmanuel Macron, ho vzal na oběd do Pyrenejí. A to až na vrchol hory Tourmalet, kam pravidelně šplhají cyklisté v rámci závodu Tour de France. Speciálně připravené menu ve vyhlášené restauraci L’Etape du Berger obsahovalo slavné francouzské pochutiny. Prezident Si před novináři chválil výborně chutnající sýry, ale o vínu, které na stole samozřejmě nechybělo, se nezmínil.
Pochvalovat si alkohol by pravděpodobně nebylo mediálně příliš vhodné. Možná ale Si ani nepotřeboval francouzskému vínu příliš lichotit, protože minimálně stejně dobrý produkt může pít i doma. Čína se totiž v produkci vína v posledních letech dokázala dostat na světovou špičku.
Co se dočtete dál
- V čem udělala Čína obrovský pokrok.
- Jaká tamní vína patří mezi nejzajímavější.
- V jakých dalších tradičních oborech Čína Evropu poráží.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.