Na tiskové konferenci konané po pondělním zasedání vlády se její vicepremiér Karel Havlíček pochlubil schválením nové průmyslové strategie. Využil příležitost a pustil se přitom do dnešní opozice, že s podobnou koncepcí – podle Havlíčka samozřejmě tedy nesrovnatelně horší a vlastně jen formální – přišla až ve třetím roce svého vládnutí. To my jedeme naplno od začátku, tvrdí šéf ministerstva průmyslu.
Na stejném setkání s novináři dostal předseda vlády Andrej Babiš otázku na další pilíř programového prohlášení vlády, kterým je slib hlídat a zlevnit potraviny, a jeho odpověď názorně ukázala reálný vliv vládní SPD.
Co se dočtete dál
- S čím přišel šéf SPD Okamura na pondělní koaliční radu.
- Co je o plánu na zlevnění potravin ochotný říct Babiš.
- Jak pravděpodobné je, že stát bude nařizovat řetězcům výši jejich marží.
