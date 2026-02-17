Cenami cukru obvykle hýbe počasí v Jižní Americe nebo třeba vývoj cen ropy. Tentokrát je to jinak. Futures kontrakty na surový třtinový cukr v New Yorku minulý týden klesly pod 14 centů za libru (2,9 koruny za 0,45 kilogramu), to je nejníže od října 2020. Od vrcholu na konci roku 2023 se propadly o více než 50 procent, přestože globální produkce zůstává zhruba stabilní kolem 180 milionů tun ročně.
Analytici proto hledají příčinu na straně poptávky. Stále častěji ukazují na strukturální změnu na straně poptávky, především na prudké rozšíření léků na hubnutí, jako jsou Wegovy, Ozempic nebo přípravky společnosti Eli Lilly.
Co se dočtete dál
- Proč cena cukru klesla na pětileté minimum, i když svět nečelí nadúrodě.
- Jak léky na hubnutí mění spotřebitelské návyky v USA.
- Proč se jejich vliv může přenést i do Evropy.
- Které firmy a evropské cukrovary už tlak nízkých cen pociťují.
- Zda hrozí širší přecenění sektoru sladkostí.
