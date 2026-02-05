Dánská společnost Novo Nordisk začala tento rok dobře. Díky uvedení slibné nové hubnoucí tabletky na trh se hodnota akcií tohoto předního hráče na farmaceutickém trhu po slabším loňském roce začínala stabilizovat. Vývoj ale otočil pesimistický finanční výhled, který firma oznámila ve středu. Počítá totiž letos s poklesem tržeb až o 13 procent. Otřásla jí rostoucí konkurence na trhu s léky na hubnutí i snížení cen produktů. Stojí před ní ale ještě další problém.
Co se dočtete dál
- Jak si firma vysvětluje pokles tržeb.
- S jakou výzvou se bude ještě firma letos potýkat a jak se připravuje.
