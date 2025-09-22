Výrobci léků na hubnutí vedou poslední roky tvrdý konkurenční boj. Firmy se doposud předháněly o prvenství v tom, který z jejich výrobků umožní lidem zhubnout více kilogramů. Po některých neúspěšných pokusech s novými látkami a měsících nespokojenosti ze strany akcionářů se nyní rozhodly soustředit na to, aby na trh přinesly pohodlnější alternativu k doposud prodávaným injekcím. Ty chtějí nahradit tabletami, což by jim umožnilo snížit cenu nákladné léčby a pomohlo přesvědčit k jejich užívání více lidí. A to se stejnou účinností i bezpečností léku.
Co se dočtete dál
- Který z nových léků na hubnutí je podle studií účinnější.
- Která z tablet se může na trh dostat jako první.
