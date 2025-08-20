Léky na hubnutí typu GLP-1 zažívají v USA boom, jaký farmaceutický trh dlouho nezažil. Ozempic, Wegovy, Mounjaro nebo Zepbound se staly běžnou součástí amerických domácností a podle různých průzkumů je užívá až 12 procent tamní populace. Přesto akcie firem, které je vyrábějí, nezažívají zrovna nejlepší období.
Novo Nordisk, Eli Lilly a telemedicínská platforma Hims & Hers sice za druhý kvartál roku 2025 prodaly GLP-1 léky za rekordních 15 miliard dolarů, investoři ale zůstávají vůči těmto firmám skeptičtí. Za posledních šest měsíců ztratily akcie Eli Lilly 19 procent, Hims 37 procent, a Novo Nordisk dokonce 42 procent. Trh se totiž obává, že růst je u konce a že levnější náhražky léků prodávané přes telemedicínské platformy mohou narušit dosavadní dominanci velkých farmaceutických firem.
Start-upy zaměřené na telemedicínu, jako Mochi Health nebo již zmíněný Hims & Hers, nabízejí personalizované verze těchto léků, které jsou často výrazně levnější. To vyústilo v sérii právních sporů. Společnosti Eli Lilly a Novo Nordisk podaly žaloby na desítky firem, které podle nich prodávají nelegální kopie jejich patentovaných přípravků. Hims se zatím žalobě vyhnul, ale podle online sázkových odhadů existuje 64procentní pravděpodobnost, že Novo Nordisk žalobu podá do konce roku. V červnu přitom byla tato pravděpodobnost jen 25 procent. I proto akcie Hims od té doby výrazně oslabily a podíl spekulací na jejich pokles (short interest) vystoupal až na 36 procent.
Zatímco farmaceutické firmy investují miliardy do vývoje pilulkových verzí GLP-1, start-upy spoléhají na rychlost, dostupnost a agresivní marketing. Nejde tedy jen o patenty, ale i o to, kdo bude určovat, co je ještě legální léčba. Lékař, technologický start-up nebo soud?
Bez ohledu na výsledek sporu je jasné, že GLP-1 léky mění nejen těla pacientů, ale i podobu farmaceutického průmyslu. Zatím to však vypadá, že díky sílící konkurenci nebudou hubnout jen pacienti, ale i akcionáři.
