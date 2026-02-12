Zemřel jeden z předních podnikatelů českého potravinářství Pavel Hrdina. Vybudoval největšího českého výrobce těstovin, čtyři roky také působil v čele evropského svazu výrobců těstovin. Před dvěma lety podíl ve firmě prodal Portugalcům, nadále však zůstával v potravinářském odvětví aktivní. Vlastnil mlýny na jihu Čech, moderní pekárnu, která dodává také do supermarketů, a měl podíl ve firmě na potravinářské přísady.
