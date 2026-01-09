V průběhu loňského roku se veřejným prostorem nesly debaty o tom, že velké řetězce svůj dobrovolný slib o konci prodeje klecových vajec nedotáhnou a budou je dál nabízet i po Novém roce. První lednová data tomu ale neodpovídají. Například ze slevových letáků za první lednový týden vyplývá, že obchody svůj závazek drží. A že se nenaplnily ani obavy z prudkého zdražování.

České drůbežáře ale čeká kritické období. Zatím totiž mohou klecová vajíčka prodávat malým řetězcům nebo například do gastro provozů, už za rok ale začne v Česku platit plošný zákaz klecových chovů.

