Z Renaultu odchází po generálním řediteli celé skupiny Lucovi de Meovi v krátkém časovém sledu druhý vrcholný manažer. Šéf Dacie Denis Le Vot k 1. září skončil ve funkci. „Nastal čas rozloučit se. Rozhodl jsem se opustit skupinu Renault a zaměřit se na vlastní projekty,“ napsal Le Vot v krátkém rozloučení na sociální síť LinkedIn.
Na rozdíl od odchodu Lucy de Mea z čela celé skupiny Renault v červnu letošního roku měli Rumuni ihned připravenou náhradu: Katrin Adtovou, bývalou šéfku automobilky Smart a dlouholetou vrcholovou manažerku Mercedesu.
