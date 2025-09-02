Z Renaultu odchází po generálním řediteli celé skupiny Lucovi de Meovi v krátkém časovém sledu druhý vrcholný manažer. Šéf Dacie Denis Le Vot k 1. září skončil ve funkci. „Nastal čas rozloučit se. Rozhodl jsem se opustit skupinu Renault a zaměřit se na vlastní projekty,“ napsal Le Vot v krátkém rozloučení na sociální síť LinkedIn.

Na rozdíl od odchodu Lucy de Mea z čela celé skupiny Renault v červnu letošního roku měli Rumuni ihned připravenou náhradu: Katrin Adtovou, bývalou šéfku automobilky Smart a dlouholetou vrcholovou manažerku Mercedesu.

